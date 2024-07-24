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Закир Гасанов встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях

Закир Гасанов встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях Руководящий состав министерства обороны встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях.
Армия
24 июля 2024 г. 10:20
Закир Гасанов встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях

Руководящий состав министерства обороны встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов рассказал о работе, проводимой благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева во всех регионах нашей страны, в том числе на освобожденных территориях, в целях дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий военнослужащих.

Отметив положительные результаты реформ, проводимых в азербайджанской армии, министр выразил уверенность в дальнейшем продолжении работы в этом направлении.

Генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался заботами военнослужащих, дал соответствующие рекомендации личному составу по совершенствованию индивидуальной подготовки, а также по повышению их знаний и навыков.

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Версия на английском языке Azerbaijan's defense minister meets military personnel in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov azad edilmiş ərazilərdə xidmət edən hərbi qulluqçularla görüşüb

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