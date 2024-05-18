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Минобороны: В мае от мин очищено более 250 гектаров освобожденных территорий

Минобороны: В мае от мин очищено более 250 гектаров освобожденных территорий В результате деятельности частей и подразделений инженерных войск Азербайджанской Армии в мае текущего года было полностью очищено от мин более 254 гектаров освобожденных территорий.
Армия
18 мая 2024 г. 12:11
Минобороны: В мае от мин очищено более 250 гектаров освобожденных территорий

В результате деятельности частей и подразделений инженерных войск азербайджанской армии в мае текущего года было полностью очищено от мин более 254 гектаров освобожденных территорий.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"На сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 37 583 гектаров освобожденных территорий. В целом, было обнаружено 10 463 единиц противопехотных, 3 318 единиц противотанковых и 1 2814 единиц неразорвавшихся боеприпасов", - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что необходимые меры по инженерному обеспечению, при которых основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и объектов инфраструктуры, продолжаются в соответствии с планом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Azad edilən ərazilərdə bu günə kimi 13 mindən çox mina aşkarlanıb, 38 min hektara yaxın ərazi isə tam təmizlənib

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