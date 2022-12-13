Представитель НПО: Мы готовы к бессрочной акции

Пока командующий российским миротворческим контингентом генерал-майор Волков не прибудет и не выполнит наши требования, акция протеста будет продолжаться. Мы готовы и к бессрочной акции.

Пока командующий российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, генерал-майор Андрей Волков не прибудет и не выполнит наши требования, акция протеста будет продолжаться. Мы готовы и к бессрочной акции.

Об этом Report заявила участница акции протеста, проводимой представителями НПО, экоактивистами и волонтерами на временно контролируемой российскими миротворцами дороге Шуша-Ханкенди, глава общественного объединения «Səssiz dünya» Аида Сафарова.

Она сообщила, что несмотря холодную ночь, ни один из участников акции не покинул территорию.

«В акции принимают участие представители НПО, активисты. Все мы настроены решительно. В течение ночи мы скандировали лозунги «Положить конец экологическому террору» и другие», - сказала она.

«Мы требуем создать условия для мониторинга незаконно эксплуатируемых месторождений нашими экспертами. И Волков должен выполнить наши требования. Однако до сих пор к нам никто не вышел», - подчеркнула Аида Сафарова.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев, продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов неправительственных организаций (НПО) по экологии с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента делегация, состоящая из специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества “AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.