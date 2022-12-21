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Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР

Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.
Внутренняя политика
21 декабря 2022 г. 18:47
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР

Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, решение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса НАР Азер Зейналов.

Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики, руководствуясь статьей 30 Конституции Нахчыванской АР, принял во внимание обращение председателя Верховного Меджлиса Васифа Юсиф оглу Талыбова.

Отметим, что сегодня состоялась восьмая сессия шестого созыва Верховного Меджлиса. В повестку сессии был включен вопрос о рассмотрении обращения председателя Верховного Меджлиса НАР. Первый заместитель председателя Азер Зейналов сообщил, что председатель Верховного Меджлиса Васиф Талыбов попросил рассмотреть его обращение в связи с состоянием здоровья. Вниманию участников сессии был представлен проект решения об освобождении председателя от должности, решение было вынесено на голосование и принято.

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Версия на английском языке Vasif Talibov dismissed from post of Chairman of Supreme Assembly of Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsindən azad edilib - QƏRAR

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