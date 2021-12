Политическая палитра мира: самые яркие события 2021 года

Ровно год назад весь мир был в ожидании Нового 2021 года. Многие надеялись, что с его наступлением пандемия коронавируса завершится, и все смогут вернуться к прежней жизни. Но, увы, этого не произошло, теперь эти ожидания связывают с наступающим 2022 годом.

Report подводит итоги, представляя вниманию читателей обзор наиболее запоминающихся событий, произошедших в мире в уходящем 2021 году.

Трамп, "Come back"! Or not?

Год начался бурно и не совсем гладко для Америки. В первые дни января, толпа протестующих, поддержавших попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, ворвалась в Капитолий США. Беспорядки, заявили ведущие мировые СМИ, были спровоцированы комментариями Трампа на митинге, непосредственно предшествующем этому событию. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, в результате инцидента погибли четыре человека. Трамп назвал протестующих "великими патриотами", и велел "идти домой с миром". Позже вечером того же дня толпа была разогнана. Процесс подтверждения результатов коллегии выборщиков возобновился и закончился на следующее утро, подтвердив победу демократа Джо Байдена. Под давлением своей администрации Трамп согласился на мирную передачу власти.

Новые штаммы- новые запреты

Как бы мир не хотел избавиться от головной боли под названием "коронавирус", пандемия в 2021 году продолжила выдавать населению Земли свои сюрпризы. Появление новых штаммов заставило страны мира вновь ужесточать меры в борьбе с пандемией. Один из наиболее вирулентных штаммов коронавируса "дельта" впервые обнаружили в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения приняла решение отказаться от географических привязок в названиях вирусов. В середине июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вариант "дельта" обнаружили в 111 странах и территориях.

Не успев отойти от "дельта" штамма, мир столкнулся с новым. 26 ноября рабочая группа ВОЗ по эволюции вирусов определила новый вариант коронавируса, как "вызывающий озабоченность" (VOC), и присвоила ему собственное буквенное название - "омикрон". По данным ВОЗ, по состоянию на 21 декабря 2021 года омикрон-штамм обнаружен в 106 странах. В организации подчеркивают, что "общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность омикрон-вариантом, остается очень высоким". К счастью, в Азербайджане этот штамм еще не обнаружен.

Олимпиада-2020 и Еврочемпионат-2020 в этом году

Одним из позитивных моментов уходящего года стало проведение Летней Олимпиады в Токио, которая была запланирована на 2020 год, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Это были первые Олимпийские игры, перенесенные, а не отмененные в связи с чрезвычайными обстоятельствами, первые в истории игры, прошедшие в нечетный год, и первые, проведенные без зрителей на стадионах. В летних Олимпийских играх 2020 года в Токио приняло участие 205 национальных олимпийских комитетов, а также Олимпийская команда беженцев Международного олимпийского комитета.

В этом году также прошел и чемпионат Европы по футболу, первоначально планировавшийся на 2020, но из-за пандемии прошедший на год позже, с 11 июня по 11 июля 2021 года. Это был первый чемпионат Европы по футболу, который был перенесен в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Его особенностью стало и то, что впервые он проходил на не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 11 стадионах 11 городов 10 государств.

В результате Азербайджан тоже принял участие в этом футбольном празднике, в Баку на Олимпийском стадионе прошли четыре матча чемпионата.

Конференция по климату

Еще одним перенесенным на год событием стала "COP26"- конференция ООН по изменению климата, запланированная на ноябрь 2020 года, но состоявшаяся в Глазго лишь спустя год - 31 октября - 12 ноября 2021 года. В рамках климатического соглашения делегации стран-участниц подтвердили долгосрочную глобальную цель - продолжать усилия "по ограничению роста температуры до 1,5 °C выше доиндустриальных уровней". Несколько соглашений, заключенных на полях конференции, также направлены на сокращение выбросов метана на 30%, вырубки лесов и постепенное сокращение использования угля.

От талибов - к талибам: история повторяется

15 августа "Талибан" взял под контроль столицу Афганистана Кабул, таким образом светская власть, поддерживаемая США и его союзниками, рухнула еще до полного вывода контингента НАТО. Президент Афганистана Ашраф Гани и другие высокопоставленные лица бежали из страны. После захвата Кабула США и ряд других стран начали срочную эвакуацию своих граждан, а также некоторых афганцев. Войска НАТО осуществляли эвакуацию граждан, а азербайджанские военные в составе контингента альянса были в числе последних, кто покинул Афганистан.

Талибы сформировали временное правительство, ликвидировали министерство по делам женщин и создали вместо него орган, который исполняет функции исламской "полиции нравов". Женщины в Афганистане уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к талибам соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.

Страну охватил гуманитарный кризис и нищета. По данным ВОЗ, по меньшей мере 1 млн детей в Афганистане в возрасте до пяти лет могут умереть от недоедания, если им немедленно не окажут помощь.

Германия "обновилась"- эпоха Меркель уходит в прошлое

Еще 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Ангелу Меркель первой женщиной-канцлером в истории Германии. На выборах 26 сентября 2021 года она больше не баллотировалась – впервые после 16 лет у руля правительства Германии. В этой стране традиционно главой правительства становится лидер самой сильной партии в коалиции; он избирается на должность парламентом простым большинством голосов.

По итогам сентябрьских выборов в парламент избиратели ФРГ определили членов 20-го по счету бундестага. Больше всего голосов (25,7%) получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Второе место с 24,1% голосов занял блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). В итоге Олаф Шольц стал девятым канцлером в истории ФРГ, четвертым социал-демократом на этом посту и главой первого правительства Германии, состоящего из социал-демократов, либералов и "зеленых".

«Голодные игры» Саакашвили

Покинувший Грузию в 2013 году и ставший государственным деятелем в Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили весной 2021 года решил вернуться в Грузию в преддверии местных выборов, но там его ждали сюрпризы. Полиция задержала его по заочно вынесенным приговорам, что стало причиной протестов его сторонников.

В знак протеста экс-президент объявил голодовку, которая продлилась 50 дней. В результате он оказался в реанимации, но согласился на ее прекращение только после того, как было выполнено его требование о переводе из тюремной в обычную клинику.

Местные выборы, на которые так рвался экс-президент Грузии завершились победой в 19 из 20 муниципалитетов правящей партии "Грузинская мечта". Лишь в Цаленджихском муниципалитете на западе страны победу одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

Эрдоган обещал - Эрдоган сделал

Осень 2021 оказалась непростой для турецкой экономики. Турецкая лира продолжала падение по отношению к доллару, обновляя новые рекорды. Причиной этого, по мнению многих экономистов, стало сохранение низкой учетной ставки Центробанка, чем правительство надеется поддержать экономический рост и экспортный потенциал страны. Это стало причиной оживления оппозиционных партий, которые призывали к внеочередным выборам и митингам.

Президент страны Эрдоган считает ситуацию с турецкой экономикой как стабильную и призывает не поддаваться панике. Кроме того, он обратился к международным инвесторам, заявив, что они могут и должны доверять потенциалу Турции. Лидер страны представил ряд мер, которые, по его словам, облегчат бремя ослабления валюты для турок и дадут стимул для хранения своих сбережений в лирах, а не в долларах. В частности, Эрдоган пообещал, что правительство выплатит разницу между суммой сбережений в лирах и эквивалентными долларовыми депозитами. После этих слов, курс турецкой лиры поднялся сразу на 25% до 11 лир за доллар.

У природы свои законы

Экологические катастрофы продолжали тревожить планету и в этом году. Пожары и потопы унесли жизни тысяч людей. Серия наводнений началась 12 июля 2021 года после проливных дождей, вызванных циклоном Бернд (Bernd), и охватила многие страны Европы. Основной ущерб был нанесен Германии. Наводнение было названо крупнейшим за последние 100 лет. Погибли не менее 240 человек — 196 в Германии, 42 - в Бельгии, 1 - в Италии, 1 - в Австрии, 2 - в Румынии, десятки пропали без вести.

Братская Турция стала жертвой масштабных лесных пожаров, произошедших на юге страны с июля по август 2021 года. Пожары начались с конца июля и охватили 30 провинций. Они привели к гибели 10 человек, 864 пострадали. Власти Турции и некоторые пользователи социальных сетей допустили, что пожары могут быть делом рук поджигателей. Власти подозревали в поджогах запрещенную в Турции организацию Рабочая партия Курдистана (РПК). В 2019 году сторонники РПК уже брали ответственность за организацию 27 поджогов в период с 11 июля по 24 августа в западных, северо-западных и южных провинциях Турции.