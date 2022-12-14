В туркменском городе Туркменбашы началась первая трехсторонняя встреча глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана
Как сообщает Report, на заседании принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов.
В повестке дня саммита - шаги по укреплению межгосударственного сотрудничества, в том числе в транспортной, энергетической и торговой сферах.
По итогам обсуждений в узком формате, состоятся переговоры с участием делегаций.
Запланирован к подписанию ряд документов.