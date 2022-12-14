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Началась первая трехсторонняя встреча глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана

Началась первая трехсторонняя встреча глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана Начался Первый трехсторонний саммит с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 11:57
Началась первая трехсторонняя встреча глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана

В туркменском городе Туркменбашы началась первая трехсторонняя встреча глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана

Как сообщает Report, на заседании принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов.

В повестке дня саммита - шаги по укреплению межгосударственного сотрудничества, в том числе в транспортной, энергетической и торговой сферах.

По итогам обсуждений в узком формате, состоятся переговоры с участием делегаций.

Запланирован к подписанию ряд документов.​​​​

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan Dövlət Başçılarının Birinci Üçtərəfli Zirvə Görüşü başlayıb

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