Началась первая трехсторонняя встреча глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана

Начался Первый трехсторонний саммит с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова.

В туркменском городе Туркменбашы началась первая трехсторонняя встреча глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана

Как сообщает Report, на заседании принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов.

В повестке дня саммита - шаги по укреплению межгосударственного сотрудничества, в том числе в транспортной, энергетической и торговой сферах.

По итогам обсуждений в узком формате, состоятся переговоры с участием делегаций.

Запланирован к подписанию ряд документов.​​​​