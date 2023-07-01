Франция: Общество выражает недовольство ростом расизма и насилия и требует изменений

Франция часто фигурирует в списке стран, сталкивающихся с проблемами расизма и дискриминации, и жители Франции чаще всего сами становятся жертвами подобных случаев. В этой связи неслучайна активная критика французского общества, которая адресована президе

Франция в последнее время часто фигурирует в списке стран, сталкивающихся с проблемами расизма и дискриминации в бедных кварталах, населенных различными этническими меньшинствами, а ее жители все чаще - жертвами подобных случаев. Так что не удивительно, что все больше в адрес президента Эмманюэля Макрона и его правительства звучит критика со стороны недовольного ситуацией общества.

Последний случай полицейской жестокости, который привлек максимальное внимание и стал предметом ожесточенных обсуждений, - это убийство 17-летнего подростка, ставшее точкой отсчета для серьезного возмущения в обществе. Этот инцидент вызвал волну гнева и критику, направленную напрямую на президента Макрона.

Reuters пишет, что в основе беспорядков, сотрясающих расово смешанные рабочие кварталы вокруг французских городов, лежат давние примеры системного расизма со стороны полиции. "Буквально в пятницу Управление ООН по правам человека заявило, что обеспокоено ситуацией во Франции и призвало правительство бороться с расовой дискриминацией", - пишет издание.

В свою очередь, CNN провело отдельное расследование и поговорило с матерью убитого подростка, которая заявила, что офицер национальность ее сына стало причиной того, что офицер полиции так легко отнял его жизнь: "Убийства молодых людей вот так, как долго это будет продолжаться? Сколько матерей будут такими, как я? Чего они ждут?"

Одно из ведущих арабских СМИ The New Arab подчеркивает, что многие видят в убийстве подростка симптом эндемического и узаконенного расизма во Франции в отношении меньшинств, в том числе французских граждан североафриканского происхождения.

Раса и дискриминация всегда были сложными политическими вопросами, но во Франции она особенно сложна из-за уникального секуляризма страны, который якобы стремится обеспечить равенство, делая всех граждан французами прежде всего, пишет издание. На практике, однако, это часто мешает правительству делать что-либо, что могло бы привести к дифференциации французских граждан по признаку расы.

В результате последнего инцидента вновь подняли в обществе подозрения в поддержке расистской политики со стороны Макрона и его правительства. Примеры дискриминации и несправедливости только усилили общественное негодование, призывы к серьезным изменениям.