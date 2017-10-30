Эксперт: Далее находиться в составе ЕС будет нецелесообразно и невыгодно - МНЕНИЕ

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Европейский союз ждут радикальные изменения. Такое мнение выразил Report российский политический эксперт Павел Клачков, комментируя ситуацию вокруг объявления в испанской автономии Каталонии "независимости".

По его словам, сторонники единства Испании есть и в самой Каталонии, о чем говорят недавно там прошедшие публичные акции.

"Есть определенная своего рода социальная сплоченность у каталонцев по этому вопросу, есть экономическая база для того, чтобы отделиться. Сейчас необходимо найти какой-то компромисс, потому что понятно, что уже настороже такие нации, как фламандцы, баски, шотландцы, корсиканцы", - добавил эксперт.

Политолог напомнил, что ВВП Каталонии составляет 224 млрд евро. "Там серьезные транспортные коммуникации, большой аэропорт, большой морской порт, две АЭС, которые вырабатывают практически половину всей электрической энергии Испании", - отметил П. Клачков

По его мнению, сегодня концепция Евросоюза находится под вопросом и ее необходимо фундаментально перерабатывать для соответствия текущему моменту.

"Или это будет Союз наций, или это будет Союз регионов. Конечно, связи в ЕС мощные и сильные, но самое главное - какое понятие будет лежать в фундаменте этого союза. Мы не говорим о распаде Европы, мы говорим о ее возможно радикальных изменениях", - сказал политолог, добавив, что сегодня в Европе сложилась фактически революционная ситуация.

Российский эксперт выразил мнение, что вина за каталонский кризис лежит на плечах официального Брюсселя, обвинив его в политической пассивности.

"Сегодня мы наблюдаем кризис власти в Испании в целом, что накладывается на не очень хорошую ситуацию с той же безработицей, которая составляет практически 20%. Мы видим, что наступает долгосрочный кризис", - отметил эксперт.

Он указал на "дальновидность" британцев, которые вышли из состава ЕС и порвали связи с Брюсселем, понимая, что "европространство ожидает такое нарастание противоречий, что дальше находиться в составе ЕС будет нецелесообразно и невыгодно".

"Какого-то быстрого решения или очевидного выхода из ситуации пока не предвидится", - резюмировал российский политолог.