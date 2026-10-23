Азербайджан - Индия: активизация политического диалога расширяет перспективы сотрудничества

Прием президентом Ильхамом Алиевым министра иностранных дел Республики Индия Субраманьяма Джайшанкара стал значимым событием в развитии политического диалога между двумя странами. Продолжение контактов на высоком уровне создает основу для укрепления позитивной динамики в азербайджано-индийских отношениях и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе приема глава индийской дипломатии сообщил, что прибыл в Азербайджан по поручению премьер-министра Нарендры Моди. Упоминание состоявшихся в Бишкеке контактов президента Азербайджана и премьер-министра Индии также свидетельствует о последовательном продолжении политического диалога.

Важное место во внешней политике Азербайджана занимает сотрудничество на основе взаимного уважения, равноправия и общих интересов. Страна готова к конструктивному диалогу со всеми государствами на этих принципах. Развитие отношений с Индией соответствует данному подходу. Активизация контактов позволяет сторонам укреплять взаимопонимание и определять перспективные направления взаимодействия.

Одной из важных основ двусторонних отношений являются исторические и культурные связи. Азербайджан и Индия, представляющие древние цивилизации, на протяжении столетий поддерживали торговые и культурные контакты. Сохранившиеся в храме Атешгях близ Баку надписи индийского происхождения - одно из дошедших до наших дней свидетельств этих связей. Историческое наследие создает прочную основу и для современного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Особое место в экономических отношениях занимает энергетика. Участие индийской компании ONGC Videsh в разработке блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" и проекте нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан служит конкретным примером долгосрочного экономического партнерства. Это сотрудничество демонстрирует, как взаимные интересы реализуются в практических проектах.

Заслуживают внимания и возможности инвестиционного взаимодействия. Среди компаний, вложивших в Азербайджан в общей сложности 125 миллионов долларов в рамках последнего инвестиционного форума, была и индийская компания. Ее участие свидетельствует об интересе индийских деловых кругов к азербайджанскому рынку. Подобные инициативы имеют значение для расширения деловых связей и формирования новых партнерств.

Потенциал диверсификации экономического сотрудничества существует также в сфере технологий и цифровой инфраструктуры. Накопленный Индией опыт представляет интерес с учетом целей Азербайджана в области цифровизации и развития ненефтяного сектора. Разработка программного обеспечения, электронные услуги, подготовка специалистов и обмен технологическим опытом могут стать направлениями дальнейшего взаимодействия.

Туризм - перспективная сфера, объединяющая экономические и гуманитарные связи. Прямое авиасообщение, взаимный интерес к историко-культурному наследию и разнообразие туристических возможностей создают благоприятные условия для сотрудничества. Усиление взаимного продвижения и развитие партнерства между туристическими компаниями способны содействовать росту числа поездок, увеличению доходов сферы услуг и расширению контактов между людьми.

На международном уровне дополнительные возможности для диалога открывает повестка развития Глобального Юга. Вопросы устойчивого развития, изменения климата, энергетической безопасности и доступа к технологиям могут способствовать расширению взаимодействия двух стран по темам, представляющим взаимный интерес.

Международный вес и экономические возможности Индии, а также роль Азербайджана в энергетике и региональной транспортной связанности делают развитие отношений значимым для обеих сторон. Визит Джайшанкара в Баку предоставляет важную возможность оценить этот потенциал и обсудить новые направления сотрудничества. Подкрепление позитивной динамики политического диалога конкретными экономическими и гуманитарными инициативами может способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.