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    Azərbaycan–Hindistan münasibətləri: siyasi dialoqun fəallaşması əməkdaşlıq perspektivlərini genişləndirir

    Analitika
    • 23 oktyabr, 2026
    • 15:00
    Azərbaycan–Hindistan münasibətləri: siyasi dialoqun fəallaşması əməkdaşlıq perspektivlərini genişləndirir

    Prezident İlham Əliyevin Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankarı qəbul etməsi iki ölkə arasında siyasi dialoqun inkişafı baxımından əhəmiyyətli hadisədir. Yüksək səviyyəli təmasların davam etdirilməsi Azərbaycan-Hindistan münasibətlərində müsbət dinamikanın güclənməsi və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün zəmin yaradır.

    Hindistanın xarici işlər naziri qəbul zamanı Azərbaycana Baş nazir Narendra Modinin tapşırığı ilə səfər etdiyini bildirib. Görüşdə Azərbaycan Prezidenti ilə Hindistanın Baş nazirinin Bişkekdəki təmaslarının xatırlanması da siyasi dialoqun ardıcıl davam etdirildiyini göstərir.

    Azərbaycanın xarici siyasətində qarşılıqlı hörmət, bərabərhüquqluluq və ortaq maraqlar əsasında əməkdaşlıq mühüm yer tutur. Ölkəmiz bütün dövlətlərlə bu prinsiplər çərçivəsində konstruktiv dialoqa hazırdır. Hindistanla münasibətlərin inkişafı da həmin yanaşmaya uyğundur. Təmasların fəallaşması tərəflərə qarşılıqlı anlaşmanı möhkəmləndirmək və əməkdaşlığın perspektivli istiqamətlərini müəyyənləşdirmək imkanı verir.

    İkitərəfli münasibətlərin mühüm dayaqlarından biri tarixi-mədəni əlaqələrdir. Qədim sivilizasiyaları təmsil edən Azərbaycan və Hindistan arasında əsrlər boyu ticarət və mədəni təmaslar mövcud olub. Bakı yaxınlığındakı Atəşgah məbədində qorunan hind mənşəli yazılar bu əlaqələrin günümüzədək gəlib çatan nümunələrindəndir. Tarixi irs müasir dövrdə mədəni və humanitar əməkdaşlığın inkişafı üçün də dəyərli əsas yaradır.

    Münasibətlərin iqtisadi istiqamətində energetika xüsusi yer tutur. Hindistanın "ONGC Videsh" şirkətinin "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlar blokunda və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsində iştirakı iki ölkə arasında uzunmüddətli iqtisadi tərəfdaşlığın konkret nümunəsidir. Bu əməkdaşlıq qarşılıqlı maraqların praktik layihələr əsasında uzlaşdığını göstərir.

    İnvestisiya sahəsində də əməkdaşlıq imkanları diqqət çəkir. Son investisiya forumunda Azərbaycana ümumilikdə 125 milyon dollar həcmində sərmayə yatıran şirkətlər arasında Hindistan şirkətinin də yer alması bu ölkənin biznes dairələrinin Azərbaycan bazarına marağını nümayiş etdirir. Belə təşəbbüslər işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi və yeni tərəfdaşlıqların qurulması baxımından əhəmiyyətlidir.

    İqtisadi əməkdaşlığın şaxələndirilməsi üçün texnologiya və rəqəmsal infrastruktur sahələrində də potensial mövcuddur. Hindistanın bu istiqamətlərdə topladığı təcrübə Azərbaycanın rəqəmsallaşma və qeyri-neft sektorunun inkişafı hədəfləri baxımından maraq doğurur. Proqram təminatı, elektron xidmətlər, mütəxəssis hazırlığı və texnoloji təcrübə mübadiləsi gələcək əməkdaşlığın mümkün istiqamətlərindəndir.

    Turizm isə iqtisadi və humanitar əlaqələri birləşdirən perspektivli sahədir. Birbaşa hava əlaqələri, tarixi-mədəni irsə qarşılıqlı maraq və turizm imkanlarının müxtəlifliyi bu istiqamətdə əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaradır. Qarşılıqlı tanıtımın gücləndirilməsi və turizm şirkətləri arasında tərəfdaşlığın inkişafı səfərlərin artmasına, xidmət sektorunun əlavə gəlir əldə etməsinə və xalqlar arasında ünsiyyətin genişlənməsinə töhfə verə bilər.

    Beynəlxalq müstəvidə Qlobal Cənubun inkişaf gündəliyi də əlavə dialoq imkanları açır. Dayanıqlı inkişaf, iqlim dəyişmələri, enerji təhlükəsizliyi və texnologiyalara çıxış kimi məsələlər iki ölkənin qarşılıqlı maraq doğuran mövzular üzrə təmaslarını genişləndirə bilər.

    Hindistanın beynəlxalq çəkisi və iqtisadi imkanları, Azərbaycanın isə enerji və regional nəqliyyat əlaqələrində rolu münasibətlərin inkişafını hər iki tərəf üçün əhəmiyyətli edir. Cayşankarın Bakı səfəri bu potensialın qiymətləndirilməsi və əməkdaşlığın yeni istiqamətlərinin müzakirəsi üçün mühüm fürsətdir. Siyasi dialoqda yaranan müsbət dinamikanın konkret iqtisadi və humanitar təşəbbüslərlə davam etdirilməsi ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edə bilər.

    İlham Əliyev Ceyhun Bayramov Subrahmanyam Cayşankar Narendra Modi Azərbaycan-Hindistan münasibətləri
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