    Valtonen: Bakı və İrəvan arasında sülh prosesində müsbət dinamika müşahidə olunur

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 13:24
    Valtonen: Bakı və İrəvan arasında sülh prosesində müsbət dinamika müşahidə olunur

    Bu gün Cənubi Qafqaz regionunda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində müsbət dinamika müşahidə olunur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen Vyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) 32-ci iclasının açılışında bildirib.

    O bildirib ki, Cənubi Qafqazda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesində müsbət irəliləyişlərin şahidi olub.

    "Avqust ayında (Vaşinqtondakı görüşdə - red.) biz Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Minsk prosesinin bütün strukturlarının bağlanması barədə konsensusa nail olduq. Bu isə sülh prosesinə dəstək verən və ATƏT-in büdcəsinin qəbul edilməsi yolunda ciddi maneəni aradan qaldıran mühüm addım oldu", - E.Valtonen qeyd edib.

    sülh prosesi Ermənistan Azərbaycan ATƏT
    Валтонен: В мирном процессе между Баку и Ереваном наблюдается позитивная динамика

