    Валтонен: В мирном процессе между Баку и Ереваном наблюдается позитивная динамика

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 13:21
    Валтонен: В мирном процессе между Баку и Ереваном наблюдается позитивная динамика

    В регионе Южного Кавказа сегодня наблюдается позитивная динамика в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила на открытии 32-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД ОБСЕ) в Вене.

    "На Южном Кавказе я стала свидетелем позитивных сдвигов в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном", - сказала она.

    По ее словам, в августе "мы достигли консенсуса" (на встрече в Вашингтоне - ред.) по закрытию всех структур Минского процесса по урегулированию карабахского конфликта, что стало важным шагом, который поддержал мирный процесс и устранил серьезное препятствие на пути принятия бюджета ОБСЕ.

    Азербайджан Армения Элина Валтонен Минская группа ОБСЕ Южный Кавказ
    Valtonen: Bakı və İrəvan arasında sülh prosesində müsbət dinamika müşahidə olunur
    Elvis

