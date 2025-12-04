Валтонен: В мирном процессе между Баку и Ереваном наблюдается позитивная динамика
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 13:21
В регионе Южного Кавказа сегодня наблюдается позитивная динамика в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила на открытии 32-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД ОБСЕ) в Вене.
"На Южном Кавказе я стала свидетелем позитивных сдвигов в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном", - сказала она.
По ее словам, в августе "мы достигли консенсуса" (на встрече в Вашингтоне - ред.) по закрытию всех структур Минского процесса по урегулированию карабахского конфликта, что стало важным шагом, который поддержал мирный процесс и устранил серьезное препятствие на пути принятия бюджета ОБСЕ.
Последние новости
14:03
Президент Кипра прибыл в УкраинуВ регионе
14:02
Посол Польши обсудил с главой ИВ Гянджи возможности сотрудничестваВнешняя политика
13:57
Футболист "Имишли Беледийеспор" дисквалифицирован на 14 матчейФутбол
13:55
Германия выделит Украине 100 млн евро на восстановление энергоинфраструктурыВ регионе
13:44
Тренер "Шамахы-2" дисквалифицирован на четыре матчаФутбол
13:40
ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и ЕреваномВнешняя политика
13:29
Ущерб от наводнений в Индонезии может превысить $4 млрдДругие страны
13:27
Мухтар Бабаев: Азербайджан примет участие в новом проекте COPCOP29
13:26
Фото