Türkiyədə zəlzələ baş verib
Region
- 14 oktyabr, 2025
- 22:11
Türkiyədə 4 maqnitudada zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi (AFAD) məlumat yayıb.
Yeraltı təkanlar Türkiyə vaxtı ilə saat 20:33-də Balıkesir vilayətinin Sındırqı rayonunda qeydə alınıb.
Zəlzələ 9,2 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Son xəbərlər
22:49
ABŞ və Britaniya kibercinayətkarlara qarşı ən böyük sanksiyaları tətbiq edibDigər ölkələr
22:44
Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilibHadisə
22:40
Azərbaycanla matçda zədələnən Mbappenin meydana qayıdacağı tarix müəyyənləşibFutbol
22:33
Foto
Video
Brüsseldə nəqliyyat işçilərinin tətili iğtişaşlara çevrilibDigər ölkələr
22:24
Video
Zığda yaşayış evində yanğın olub, təhlükəli vəziyyətdə qalmış şəxs xilas edilibHadisə
22:14
Kiyevdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıbDigər ölkələr
22:11
Türkiyədə zəlzələ baş veribRegion
22:07
Cənubi Afrika millisi dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıbFutbol
22:00