Türkiyədə zəlzələ baş verib

    Region
    • 14 oktyabr, 2025
    • 22:11
    Türkiyədə 4 maqnitudada zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanlar Türkiyə vaxtı ilə saat 20:33-də Balıkesir vilayətinin Sındırqı rayonunda qeydə alınıb.

    Zəlzələ 9,2 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Zəlzələ Balıkesir Türkiyə
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4

