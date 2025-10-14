В Турции произошло землетрясение магнитудой 4.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 20:33 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

Очаг землетрясения находился на глубине 9,2 километра.