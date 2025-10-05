İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Türkiyədə şənlik mərasimində kütləvi dava zamanı 6 nəfər bıçaqlanıb

    Region
    • 05 oktyabr, 2025
    • 09:40
    Türkiyənin Qəhrəmanmaraş şəhərində şənlik mərasimində kütləvi dava olub.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, dava zamanı 6 nəfər bıçaqlanıb.

    Hadisə yerinə polis və təcili yardım cəlb olunub.

    Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

