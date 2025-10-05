Türkiyədə şənlik mərasimində kütləvi dava zamanı 6 nəfər bıçaqlanıb
Region
- 05 oktyabr, 2025
- 09:40
Türkiyənin Qəhrəmanmaraş şəhərində şənlik mərasimində kütləvi dava olub.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, dava zamanı 6 nəfər bıçaqlanıb.
Hadisə yerinə polis və təcili yardım cəlb olunub.
Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

