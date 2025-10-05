В ходе массовой драки на юго-востоке Турции шестеро получили ножевые ранения
В регионе
- 05 октября, 2025
- 09:54
В турецком Кахраманмараше на юго-востоке страны произошла массовая драка, в которой шестеро получили ножевые ранения.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и медики, пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние новости
09:54
В ходе массовой драки на юго-востоке Турции шестеро получили ножевые раненияВ регионе
09:49
Стоимость биткоина продолжает бить рекордыФинансы
09:28
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 7-го тураФутбол
09:16
Сборная Бразилии впервые не вышла из группы на молодежном ЧМ по футболуФутбол
09:00
В Азербайджане отмечают День учителяНаука и образование
08:57
Xinhua: В китайской провинции Хайнань из-за тайфуна "Матмо" эвакуируют 144 тыс. человекДругие страны
08:27
В результате ДТП в Китае пострадали восемь человекДругие страны
08:00
Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по десяти видам спортаИндивидуальные
07:49