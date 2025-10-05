В ходе массовой драки на юго-востоке Турции шестеро получили ножевые ранения В регионе

Стоимость биткоина продолжает бить рекорды Финансы

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 7-го тура Футбол

Сборная Бразилии впервые не вышла из группы на молодежном ЧМ по футболу Футбол

В Азербайджане отмечают День учителя Наука и образование

Xinhua: В китайской провинции Хайнань из-за тайфуна "Матмо" эвакуируют 144 тыс. человек Другие страны

В результате ДТП в Китае пострадали восемь человек Другие страны

Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по десяти видам спорта Индивидуальные