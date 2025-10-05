В ходе массовой драки на юго-востоке Турции шестеро получили ножевые ранения

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 05 октября, 2025
    • 09:54
    В турецком Кахраманмараше на юго-востоке страны произошла массовая драка, в которой шестеро получили ножевые ранения.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и медики, пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Türkiyədə şənlik mərasimində kütləvi dava zamanı 6 nəfər bıçaqlanıb

