    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 15:32
    Tbilisidə bir ailənin üç üzvü 22-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb

    Gürcüstanın paytaxtı Tbilisinin İsani rayonunda Navtluqi küçəsində eyni ailənin üzvləri olduğu ehtimal edilən 3 nəfərin meyiti tapılıb.

    Bu barədə "Report" Gürcüstan KİV-ə istinadən xəbər verir.

    İlkin məlumata görə, faciə kirayədə yaşayan xarici vətəndaşların binanın 22-ci mərtəbəsindən yıxılması nəticəsində baş verib. Ölənlər arasında 12 yaşlı uşaq və 2 yetkin insan var.

    Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi intiharı əsas ehtimal kimi nəzərdən keçirir. İstintaq davam edir.

    В Тбилиси семья из трех человек погибла после падения с 22-го этажа

