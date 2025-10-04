Tbilisidə bir ailənin üç üzvü 22-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb
Region
- 04 oktyabr, 2025
- 15:32
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisinin İsani rayonunda Navtluqi küçəsində eyni ailənin üzvləri olduğu ehtimal edilən 3 nəfərin meyiti tapılıb.
Bu barədə "Report" Gürcüstan KİV-ə istinadən xəbər verir.
İlkin məlumata görə, faciə kirayədə yaşayan xarici vətəndaşların binanın 22-ci mərtəbəsindən yıxılması nəticəsində baş verib. Ölənlər arasında 12 yaşlı uşaq və 2 yetkin insan var.
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi intiharı əsas ehtimal kimi nəzərdən keçirir. İstintaq davam edir.
