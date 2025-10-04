В Тбилиси семья из трех человек погибла после падения с 22-го этажа
В регионе
- 04 октября, 2025
- 14:55
В Тбилиси на улице Навтлуги в районе Исани обнаружены тела трех человек, предположительно членов одной семьи.
Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
По предварительным данным, трагедия произошла в жилом комплексе "Арки", где погибшие, являвшиеся иностранцами, арендовали квартиру. Предполагается, что они погибли в результате падения с 22-го этажа здания. Среди погибших - 12-летний ребенок и двое взрослых.
МВД Грузии рассматривает версию самоубийства как приоритетную. Расследование продолжается.
