    В Тбилиси семья из трех человек погибла после падения с 22-го этажа

    В регионе
    04 октября, 2025
    • 14:55
    В Тбилиси семья из трех человек погибла после падения с 22-го этажа

    В Тбилиси на улице Навтлуги в районе Исани обнаружены тела трех человек, предположительно членов одной семьи.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    По предварительным данным, трагедия произошла в жилом комплексе "Арки", где погибшие, являвшиеся иностранцами, арендовали квартиру. Предполагается, что они погибли в результате падения с 22-го этажа здания. Среди погибших - 12-летний ребенок и двое взрослых.

    МВД Грузии рассматривает версию самоубийства как приоритетную. Расследование продолжается.

