    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 21:15
    Sumud donanmasındakı Türkiyə vətəndaşları sabah ölkəyə qayıda bilər

    Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qəzzaya humanitar yardım çatdırmaq məqsədilə yola çıxan və İsrailin ələ keçirdiyi "Sumud" donanmasındakı vətəndaşlarının oktyabrın 4-də xüsusi təyyarə ilə ölkəyə qayıda biləcəklərini açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, XİN sözçüsü Öncü Keçeli bildirib ki, Türkiyə vətəndaşlarının ölkəyə gətirilmələri üçün müxtəlif alternativlər var:

    "Hazırda mümkün variantlardan biri də onların sabah xüsusi təyyarə ilə geri gətirilmələridir".

    Türkiyə İsrail Öncü Keçeli Qəzza XİN Sumud
