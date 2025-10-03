"Sumud" donanmasındakı Türkiyə vətəndaşları sabah ölkəyə qayıda bilər
Region
- 03 oktyabr, 2025
- 21:15
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qəzzaya humanitar yardım çatdırmaq məqsədilə yola çıxan və İsrailin ələ keçirdiyi "Sumud" donanmasındakı vətəndaşlarının oktyabrın 4-də xüsusi təyyarə ilə ölkəyə qayıda biləcəklərini açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, XİN sözçüsü Öncü Keçeli bildirib ki, Türkiyə vətəndaşlarının ölkəyə gətirilmələri üçün müxtəlif alternativlər var:
"Hazırda mümkün variantlardan biri də onların sabah xüsusi təyyarə ilə geri gətirilmələridir".
