    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 21:35
    Граждане Турции флотилии Сумуд могут быть возвращены в страну завтра

    Граждане Турции флотилии "Сумуд", которая должна была доставить гуманитарную помощь в Газу, но была перехвачена израильскими военными, смогут вернуться в страну специальным рейсом 4 октября.

    Как передает Report, об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.

    По его словам, Анкара прорабатывает различные варианты возвращения граждан в страну.

    "В настоящее время один из возможных вариантов - возвращение завтра спецбортом", - указал представитель ведомства.

    Напомним, силы безопасности Израиля ранее задержали флотилию "Сумуд", направлявшуюся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Израильская сторона обвинила флотилию в связях с ХАМАС. На борту находились более 450 иностранных активистов.

    "Sumud" donanmasındakı Türkiyə vətəndaşları sabah ölkəyə qayıda bilər

