Граждане Турции флотилии "Сумуд" могут быть возвращены в страну завтра
В регионе
- 03 октября, 2025
- 21:35
Граждане Турции флотилии "Сумуд", которая должна была доставить гуманитарную помощь в Газу, но была перехвачена израильскими военными, смогут вернуться в страну специальным рейсом 4 октября.
Как передает Report, об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.
По его словам, Анкара прорабатывает различные варианты возвращения граждан в страну.
"В настоящее время один из возможных вариантов - возвращение завтра спецбортом", - указал представитель ведомства.
Напомним, силы безопасности Израиля ранее задержали флотилию "Сумуд", направлявшуюся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Израильская сторона обвинила флотилию в связях с ХАМАС. На борту находились более 450 иностранных активистов.
Последние новости
22:19
Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро ЧикагоДругие страны
22:06
Премьер Белиза: Президент Азербайджана — сильный лидер, который поддерживает народы мираВнешняя политика
21:52
Премьер-лига: "Нефтчи" и "Зиря" сыграли вничью в бакинском дербиФутбол
21:50
Euronews: AIIF 2025 продемонстрировал стремление Азербайджана к диверсификации экономикиВнешняя политика
21:35
Граждане Турции флотилии "Сумуд" могут быть возвращены в страну завтраВ регионе
21:14
США уничтожили в международных водах еще одно судно с наркотикамиДругие страны
21:06
III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по волейболу обыграла команду УзбекистанаКомандные
20:46
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
20:41