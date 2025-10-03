Граждане Турции флотилии "Сумуд" могут быть возвращены в страну завтра

Граждане Турции флотилии "Сумуд", которая должна была доставить гуманитарную помощь в Газу, но была перехвачена израильскими военными, смогут вернуться в страну специальным рейсом 4 октября.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.

По его словам, Анкара прорабатывает различные варианты возвращения граждан в страну.

"В настоящее время один из возможных вариантов - возвращение завтра спецбортом", - указал представитель ведомства.

Напомним, силы безопасности Израиля ранее задержали флотилию "Сумуд", направлявшуюся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Израильская сторона обвинила флотилию в связях с ХАМАС. На борту находились более 450 иностранных активистов.