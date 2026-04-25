Şahbaz Şərif və Məsud Pezeşkian regional məsələləri müzakirə ediblər
- 25 aprel, 2026
- 23:10
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şəriflə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian arasında telefon danışığı baş tutub, liderlər regional məsələləri müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, Ş. Şərif bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Pakistanın Baş naziri İranın davam edən qarşılıqlı fəaliyyətini vurğulayıb və daha əvvəl İslam Respublikasının xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə aparılan danışıqlar barədə məlumat verib. "Mən bir daha təsdiq etdim ki, dostların və tərəfdaşların dəstəyi ilə Pakistan dürüst və səmimi vasitəçi roluna sadiq qalır - regionda möhkəm sülhün və dayanıqlı sabitliyin təşviqi üzərində yorulmadan çalışır", - o bildirib.
Had a warm and constructive telephone exchange this evening with my brother, President Masoud Pezeshkian, on the evolving regional situation.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 25, 2026
I appreciated Iran’s continued engagement, including the high-level delegation to Islamabad led by Foreign Minister Abbas Araghchi, whom…