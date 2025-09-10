Rusiyadakı bütün yapon mərkəzləri bağlanacaq
10 sentyabr, 2025
- 07:07
Yaponiya hakimiyyəti Rusiyadakı bütün yapon mərkəzlərini bağlamaq qərarına gəlib.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, mərkəzlər Moskva, Nijni Novqorod, Sankt-Peterburq, Vladivostok, Xabarovsk və Yujno-Saxalinsk şəhərlərində yerləşir.
Qurumlar bazar iqtisadiyyatında islahatların dəstəklənməsi, həmçinin rusiyalı mütəxəssislərə yapon dili və biznes bacarıqlarının öyrədilməsi ilə məşğuldur.
