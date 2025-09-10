İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Rusiyadakı bütün yapon mərkəzləri bağlanacaq

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 07:07
    Rusiyadakı bütün yapon mərkəzləri bağlanacaq

    Yaponiya hakimiyyəti Rusiyadakı bütün yapon mərkəzlərini bağlamaq qərarına gəlib.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, mərkəzlər Moskva, Nijni Novqorod, Sankt-Peterburq, Vladivostok, Xabarovsk və Yujno-Saxalinsk şəhərlərində yerləşir.

    Qurumlar bazar iqtisadiyyatında islahatların dəstəklənməsi, həmçinin rusiyalı mütəxəssislərə yapon dili və biznes bacarıqlarının öyrədilməsi ilə məşğuldur.

    Son xəbərlər

    07:07

    Rusiyadakı bütün yapon mərkəzləri bağlanacaq

    Region
    06:53

    İsrailin ABŞ-dəkı səfiri: Doha zərbələri növbəti dəfə məqsədlərinə çata bilər

    Digər ölkələr
    06:15

    Polşa hava limanlarını bağlayıb, ordu döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    05:54

    ABŞ "MQ-9" PUA-sı ilə bağlı 14,1 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    05:17

    BMT: Dünyada artıq çəkili uşaqların sayı iki dəfə artaraq 391 milyona çatıb

    Sağlamlıq
    04:41

    Kamçatka yaxınlığında 5,7 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    04:33

    "Die Weltwoche": Makron hakimiyyətdə qalmaq ümidi ilə "istəklilərin koalisiyasını" təşviq edir

    Digər ölkələr
    04:15

    Qəzza danışıqları Doha hücumundan sonra dayandırılıb

    Digər ölkələr
    04:08

    Tramp Putinlə yenidən danışacağını bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti