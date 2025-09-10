В России закроются все филиалы "Японского центра"
- 10 сентября, 2025
- 07:37
Правительство Японии приняло решение закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации "Японский центр", функционировавших на территории России.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
"Было принято решение завершить работу [центров]", - отметил он, назвав в качестве причины нынешнее состояние отношений между Токио и Москвой и "ситуацию внутри России".
По данным телеканала TBS, японские власти уже уведомили российскую сторону о соответствующем решении, попросив "содействовать обеспечению безопасности сотрудников" центров.
