    Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıb

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 15:08
    Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıb

    Rusiya hökumətinin başçısı Mixail Mişustin və Çin Dövlət Şurasının Baş naziri Li Tsyan 30-cu görüşün yekunu üzrə birgə kommünike imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV məlumat yayıb.

    Baş nazirlərin iştirakı ilə səkkiz sənəd imzalanıb - 2026-2030-cu illər üçün peyk naviqasiyası sahəsində əməkdaşlıq üzrə Rusiya-Çin yol xəritəsi, investisiya, energetika, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq, iki ölkənin gömrük orqanları arasında Rusiya-Çin dövlət sərhədindən nüvə materiallarının və radioaktiv maddələrin qeyri-qanuni daşınmasının qarşısının alınmasına dair qarşılıqlı fəaliyyət haqqında sazişlərə dəyişikliklər edilməsi və s.

    Qeyd edək ki, M.Mişustin Çində ikigünlük səfərdədir.

    Rusiya Çin yol xəritəsi
    Россия и Китай подписали ряд документов по итогам встречи глав правительств

