Россия и Китай подписали ряд документов по итогам встречи глав правительств
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 14:25
Глава правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
В их присутствии подписаны восемь документов - российско-китайская дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы, о сотрудничестве в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, о внесении изменений в соглашения между таможенными органициями двух стран о взаимодействии по предотвращению незаконного перемещения через российско-китайскую госграницу ядерных материалов и радиоактивных веществ и т.д.
Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом.
