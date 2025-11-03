Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Россия и Китай подписали ряд документов по итогам встречи глав правительств

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 14:25
    Россия и Китай подписали ряд документов по итогам встречи глав правительств

    Глава правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    В их присутствии подписаны восемь документов - российско-китайская дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы, о сотрудничестве в сфере инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, о внесении изменений в соглашения между таможенными органициями двух стран о взаимодействии по предотвращению незаконного перемещения через российско-китайскую госграницу ядерных материалов и радиоактивных веществ и т.д.

    Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом.

