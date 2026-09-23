Qırmızı bülletenlə axtarışda olan şəxs Azərbaycandan Türkiyəyə ekstradisiya edilib
Region
- 23 sentyabr, 2026
- 12:23
Qırmızı bülletenlə axtarışda olan bir nəfər Azərbaycandan Türkiyəyə ekstradisiya edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu Agentliyi" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, ümumilikdə 76 nəfərin digər ölkələrdən Türkiyəyə ekstradiyası təmin olunub:
"Gürcüstandan 61, Yunanıstan və Almaniyadan 4, Fransa və ABŞ-dən 2, Böyük Britaniya, Serbiya və Azərbaycandan isə 1 nəfərin Türkiyəyə ekstradisiyası həyata keçirilib".
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