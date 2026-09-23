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    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 13:00
    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по красному бюллетеню

    Азербайджан экстрадировал в Турцию лицо, разыскиваемое по "красному бюллетеню".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в общей сложности в Турцию из других стран экстрадированы 76 человек.

    Среди них 61 человек из Грузии, по 4 - из Греции и Германии, по 2 - из Франции и США и по одному - из Великобритании, Сербии и Азербайджана.

    Международная организация уголовной полиции (Интерпол) Международный розыск
    Qırmızı bülletenlə axtarışda olan şəxs Azərbaycandan Türkiyəyə ekstradisiya edilib
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