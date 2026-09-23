Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

Азербайджан экстрадировал в Турцию лицо, разыскиваемое по "красному бюллетеню".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в общей сложности в Турцию из других стран экстрадированы 76 человек.

Среди них 61 человек из Грузии, по 4 - из Греции и Германии, по 2 - из Франции и США и по одному - из Великобритании, Сербии и Азербайджана.