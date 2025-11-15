İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Region
    • 15 noyabr, 2025
    • 09:53
    Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev arasında aparılan danışıqlarda ticarət, nəqliyyat və logistika, enerji, kənd təsərrüfatı, su resurslarının idarə edilməsi sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, həmçinin mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafı müzakirə edilib.

    "Report"un Akordaya istinadən verdiyi məlumata görə, dövlət başçıları Daşkənddə regional və beynəlxalq gündəliyin aktual məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    "Prezident Kasım-Jomart Tokayev Daşkəndə dövlət səfərinə dəvətə, habelə səmimi qəbula və ənənəvi qonaqpərvərliyə görə Şavkat Mirziyoyevə təşəkkürünü bildirib", - məlumatda bildirilib.

    Токаев и Мирзиёев обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана

