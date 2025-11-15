Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilib
- 15 noyabr, 2025
- 09:53
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev arasında aparılan danışıqlarda ticarət, nəqliyyat və logistika, enerji, kənd təsərrüfatı, su resurslarının idarə edilməsi sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, həmçinin mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafı müzakirə edilib.
"Report"un Akordaya istinadən verdiyi məlumata görə, dövlət başçıları Daşkənddə regional və beynəlxalq gündəliyin aktual məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
"Prezident Kasım-Jomart Tokayev Daşkəndə dövlət səfərinə dəvətə, habelə səmimi qəbula və ənənəvi qonaqpərvərliyə görə Şavkat Mirziyoyevə təşəkkürünü bildirib", - məlumatda bildirilib.
