    Токаев и Мирзиёев обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана

    В регионе
    • 15 ноября, 2025
    • 09:46
    Токаев и Мирзиёев обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах в субботу обсудили укрепление сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, управления водными ресурсами, а также развитие культурно-гуманитарных связей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, главы государств провели в Ташкенте обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

    "Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом, а также за теплый прием и традиционное гостеприимство", - говорится в сообщении Акорды.

    Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilib

