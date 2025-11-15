Токаев и Мирзиёев обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах в субботу обсудили укрепление сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, управления водными ресурсами, а также развитие культурно-гуманитарных связей.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, главы государств провели в Ташкенте обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

"Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом, а также за теплый прием и традиционное гостеприимство", - говорится в сообщении Акорды.