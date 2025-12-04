İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Putin dekabrın 19-da geniş mətbuat konfransı keçirəcək

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 10:31
    Putin dekabrın 19-da geniş mətbuat konfransı keçirəcək

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin canlı yayım və geniş mətbuat konfransı dekabrın 19-da baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın KİV-i Kremlə istinadən məlumat yayıb.

    İlk dəfə birgə keçiriləcək tədbir dekabrın 19-da nəzərdə tutulub.

    Vladimir Putin Mətbuat konfransı
    Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря
    Putin to hold his marathon press conference on December 19

    Son xəbərlər

    10:50

    AMEA prezidenti: Yusif Məmmədəliyevin yüksək oktanlı benzin ixtirası nadir kəşflərdəndir

    Elm və təhsil
    10:39

    Zaqatalaya qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:38

    Şöbə müdiri: Azərbaycanda könüllülərin inkişafı üçün müntəzəm addımlar atılır

    Daxili siyasət
    10:35

    Yusif Məmmədəliyevə həsr olunan olimpiada keçirilməsi nəzərdə tutulur

    Elm və təhsil
    10:34

    Nazir: Akademik Yusif Məmmədəliyevin tədqiqatları Azərbaycan elminə böyük töhfələr verib

    Elm və təhsil
    10:33

    Mingəçevirdə 63 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    10:31

    Putin dekabrın 19-da geniş mətbuat konfransı keçirəcək

    Region
    10:27

    "Araz-Naxçıvan" Portuqaliya klubu ilə cavab matçı üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib

    Futbol
    10:27

    Azərbaycanda 4 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti