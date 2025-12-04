Putin dekabrın 19-da geniş mətbuat konfransı keçirəcək
Region
- 04 dekabr, 2025
- 10:31
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin canlı yayım və geniş mətbuat konfransı dekabrın 19-da baş tutacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın KİV-i Kremlə istinadən məlumat yayıb.
İlk dəfə birgə keçiriləcək tədbir dekabrın 19-da nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
10:50
AMEA prezidenti: Yusif Məmmədəliyevin yüksək oktanlı benzin ixtirası nadir kəşflərdəndirElm və təhsil
10:39
Zaqatalaya qar yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:38
Şöbə müdiri: Azərbaycanda könüllülərin inkişafı üçün müntəzəm addımlar atılırDaxili siyasət
10:35
Yusif Məmmədəliyevə həsr olunan olimpiada keçirilməsi nəzərdə tutulurElm və təhsil
10:34
Nazir: Akademik Yusif Məmmədəliyevin tədqiqatları Azərbaycan elminə böyük töhfələr veribElm və təhsil
10:33
Mingəçevirdə 63 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölübHadisə
10:31
Putin dekabrın 19-da geniş mətbuat konfransı keçirəcəkRegion
10:27
"Araz-Naxçıvan" Portuqaliya klubu ilə cavab matçı üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya göndəribFutbol
10:27