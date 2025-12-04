Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря
- 04 декабря, 2025
- 10:14
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Кремля.
Впервые совмещенное мероприятие пройдет в пятницу.
