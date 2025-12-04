Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 10:14
    Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Кремля.

    Впервые совмещенное мероприятие пройдет в пятницу.

    Владимир Путин Россия пресс-конференция
    Putin dekabrın 19-da geniş mətbuat konfransı keçirəcək
    Putin to hold his marathon press conference on December 19
    Elvis

    Последние новости

    10:50

    Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в Вашингтоне

    В регионе
    10:41
    Фото

    Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования

    Финансы
    10:22

    В Азербайджане увеличились поступления по обязательным социальным страховым взносам

    Бизнес
    10:21

    Состоятся очередные матчи Высшей лиги Азербайджана среди волейболисток

    Командные
    10:18

    Состояние двух пострадавших в ДТП в Шемкире остается тяжелым - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:14

    Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    В регионе
    10:09

    Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара

    Финансы
    10:04

    США не будут вводить санкции против Министерства госбезопаности Китая

    Другие страны
    10:01

    Азербайджан начал импортировать кукурузу еще из одной страны

    Бизнес
    Лента новостей