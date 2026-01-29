Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Азербайджане инвесторы смогут покупать облигации напрямую у эмитента

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 13:58
    В Азербайджане инвесторы смогут покупать облигации напрямую у эмитента

    ОАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) планирует в этом году добавить функционал, предоставляющий возможность напрямую покупать облигации у эмитентов.

    Об этом Report сообщил член правления БФБ Октай Гасымов.

    По его словам, расширение доступности рынка необходимо для стимулирования интереса инвесторов.

    "Мы совершенствуем нашу технологическую платформу для повышения доступности рынка облигаций, чтобы стала возможной дистанционная торговля облигациями, как и акциями, и планируем предоставить этот функционал в течение года", - отметил он.

    В настоящее время покупка облигаций осуществляется через инвестицонные компании. Новая система позволит инвесторам приобретать ценные бумаги напрямую через мобильное приложение, минуя инвесткомпании, добавил Октай Гасымов.

    Azərbaycanda istiqrazların birbaşa ticarəti mümkün olacaq
    Azerbaijan to enable direct bond purchases from issuers
