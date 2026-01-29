AmCham призвал закрепить механизм таможенного депозита для алкоголя отдельными нормативными актами

Действующая в Азербайджане схема таможенного депозита для алкогольных напитков и табачных изделий должна быть закреплена в отдельных нормативных документах.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) "Белая книга – 2025".

В документе отмечается, что, несмотря на прогресс, достигнутый Государственным таможенным комитетом и Государственной налоговой службой в борьбе с незаконным оборотом алкоголя и табачных изделий, проблема остается актуальной. Только в 2024 году налоговыми и пограничными органами было конфисковано около 6,4 млн пачек нелегальных сигарет, а ежегодные потери бюджета от их незаконного оборота оцениваются примерно в 105 млн манатов.

Согласно исследованию компании "TEC Кавказ" за 2023 год, 30–31% пивного рынка страны приходилось на нелегальную продукцию, что также приводит к значительным фискальным потерям и создает риски для общественного здоровья.

В отчете подчеркивается, что, учитывая роль Азербайджана как важного регионального торгово-транзитного узла, транзит табачных и алкогольных товаров имеет стратегическое значение.

Эксперты AmCham рекомендуют закрепить схему таможенного депозита в отдельных нормативных актах и создать обязательную к исполнению прозрачную процедурную структуру.