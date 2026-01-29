Мерц: ЕС должен преодолеть экономический разрыв с США и КНР

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности ФРГ и Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на Die Zeit, он заявил, что альянс по-прежнему остается лучшей гарантией свободы, мира и безопасности по обе стороны Атлантики.

Германский канцлер отметил, что Берлин намерен и дальше развивать сотрудничество с США как с партнером и союзником, а не в статусе "подчиненного". "Именно поэтому мы всегда будем протягивать США руку сотрудничества. Как демократы мы являемся партнерами и союзниками, а не подчиненными", - отметил Мерц.

Кроме того, канцлер заявил о необходимости сокращения экономического разрыва между ЕС, США и Китаем.

"Разрыв в экономическом росте между Европейским союзом и США, а также Китаем, на протяжении более чем десятилетия увеличивается не в нашу пользу", - отметил он, подчеркнув, что для того чтобы Германия и Европа могли участвовать в формировании мировой политики, требуется прочная экономическая база.