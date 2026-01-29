Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Мерц: ЕС должен преодолеть экономический разрыв с США и КНР

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 14:00
    Мерц: ЕС должен преодолеть экономический разрыв с США и КНР

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности ФРГ и Европы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Die Zeit, он заявил, что альянс по-прежнему остается лучшей гарантией свободы, мира и безопасности по обе стороны Атлантики.

    Германский канцлер отметил, что Берлин намерен и дальше развивать сотрудничество с США как с партнером и союзником, а не в статусе "подчиненного". "Именно поэтому мы всегда будем протягивать США руку сотрудничества. Как демократы мы являемся партнерами и союзниками, а не подчиненными", - отметил Мерц.

    Кроме того, канцлер заявил о необходимости сокращения экономического разрыва между ЕС, США и Китаем.

    "Разрыв в экономическом росте между Европейским союзом и США, а также Китаем, на протяжении более чем десятилетия увеличивается не в нашу пользу", - отметил он, подчеркнув, что для того чтобы Германия и Европа могли участвовать в формировании мировой политики, требуется прочная экономическая база.

    Fridrix Merts: Aİ ABŞ və Çinlə iqtisadi fərqi aradan qaldırmalıdır
