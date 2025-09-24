İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Pezeşkian: İranın nüvə silahı əldə etmək məqsədi yoxdur

    24 sentyabr, 2025
    • 18:44
    Pezeşkian: İranın nüvə silahı əldə etmək məqsədi yoxdur

    İran nüvə silahı əldə etməyi qarşısına məqsəd qoymur.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir kimi, bunu ölkə Prezidenti Məsud Pezeşkian Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclasında bəyan edib.

    O, çıxışında Yaxın Şərqdəki vəziyyətə və Ukrayna böhranına toxunub.

    "İran uzun illərdir ki, Yaxın Şərqin kütləvi qırğın silahlarından azad olmasının tərəfdarı olub", - M.Pezeşkian bildirib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, İran Ukrayna və Rusiyanın münaqişənin həlli üçün ədalətli razılaşma əldə edəcəyinə ümid edir.

