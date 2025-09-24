Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружие

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 18:20
    Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружие.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    В своем выступлении он затронул ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис.

    "В течение многих лет Иран выступал за то, чтобы Ближний Восток был свободен от оружия массового уничтожения", - сказал он.

    Пезешкиан также отмтил, что Иран надеется, что Украина и Россия достигнут справедливого соглашения для урегулирования конфликта.

