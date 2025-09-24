Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружие

Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружие.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В своем выступлении он затронул ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис.

"В течение многих лет Иран выступал за то, чтобы Ближний Восток был свободен от оружия массового уничтожения", - сказал он.

Пезешкиан также отмтил, что Иран надеется, что Украина и Россия достигнут справедливого соглашения для урегулирования конфликта.