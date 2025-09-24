Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружие
В регионе
- 24 сентября, 2025
- 18:20
Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружие.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В своем выступлении он затронул ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис.
"В течение многих лет Иран выступал за то, чтобы Ближний Восток был свободен от оружия массового уничтожения", - сказал он.
Пезешкиан также отмтил, что Иран надеется, что Украина и Россия достигнут справедливого соглашения для урегулирования конфликта.
