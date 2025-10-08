Paşinyan Brüsseldə beynəlxalq konfransda iştirak edəcək
- 08 oktyabr, 2025
- 15:50
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan oktyabrın 8-9-da Belçikaya işgüzar səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri Baş nazirin mətbuat katibi Nazeli Baqdasaryana istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, N.Paşinyan Brüsseldə ikinci "Global Gateway" beynəlxalq konfransında iştirak edəcək.
Səfər çərçivəsində həmçinin xarici tərəfdaşlarla görüşlər planlaşdırılır.
