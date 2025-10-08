İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Paşinyan Brüsseldə beynəlxalq konfransda iştirak edəcək

    Region
    • 08 oktyabr, 2025
    • 15:50
    Paşinyan Brüsseldə beynəlxalq konfransda iştirak edəcək

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan oktyabrın 8-9-da Belçikaya işgüzar səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri Baş nazirin mətbuat katibi Nazeli Baqdasaryana istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, N.Paşinyan Brüsseldə ikinci "Global Gateway" beynəlxalq konfransında iştirak edəcək.

    Səfər çərçivəsində həmçinin xarici tərəfdaşlarla görüşlər planlaşdırılır.

    Ermənistan Belçika Nikol Paşinyan Global Gateway
    Пашинян примет участие в международной конференции в Брюсселе

    Son xəbərlər

    17:09

    Azərbaycan Almaniya ilə maliyyə əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    17:07

    Ermənistanda şirkət 25 min dollar cərimələnib

    Region
    17:05

    Tayvan nümayəndəsi: Zəngəzur dəhlizi ilə dünyaya böyük çıxış imkanları olacaq

    Xarici siyasət
    17:02

    Azərbaycan millisinin xareoqrafı: "İdmançılar üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəliblər"

    Fərdi
    17:01

    Le Pen Fransadakı siyasi vəziyyəti "tamaşa" adlandırıb

    Digər ölkələr
    17:00

    Azərbaycan III MDB Oyunlarını medal sıralamasında ikinci pillədə başa vurub

    Fərdi
    16:59

    Elektrik közərmə lampalarına dair protokol tərtib edə biləcək yeni vəzifəli şəxslər müəyyən edilib

    Energetika
    16:55

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil etdik"

    Fərdi
    16:50

    Azərbaycanda elektrik avtomobillərinin batareyaları necə utilizasiya edilir? - ARAŞDIRMA

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti