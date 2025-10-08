Пашинян примет участие в международной конференции в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8-9 октября посетит с рабочим визитом Бельгию.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьера Назели Багдасарян.

По ее словам, Пашинян примет участие во второй международной конференции Global Gateway в Брюсселе.

В рамках визита также запланированы встречи с зарубежными партнерами.