    Пашинян примет участие в международной конференции в Брюсселе

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 15:42
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8-9 октября посетит с рабочим визитом Бельгию.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьера Назели Багдасарян.

    По ее словам, Пашинян примет участие во второй международной конференции Global Gateway в Брюсселе.

    В рамках визита также запланированы встречи с зарубежными партнерами.

    Никол Пашинян Бельгия Global Gateway
    Paşinyan Brüsseldə beynəlxalq konfransda iştirak edəcək

    Лента новостей