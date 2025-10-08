Пашинян примет участие в международной конференции в Брюсселе
В регионе
- 08 октября, 2025
- 15:42
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8-9 октября посетит с рабочим визитом Бельгию.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьера Назели Багдасарян.
По ее словам, Пашинян примет участие во второй международной конференции Global Gateway в Брюсселе.
В рамках визита также запланированы встречи с зарубежными партнерами.
