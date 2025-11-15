Özbəkistan və Qazaxıstan ticarət dövriyyəsini 10 milyard dollara çatdırmağı planlaşdırır
- 15 noyabr, 2025
- 10:41
Özbəkistan və Qazaxıstan qarşılıqlı tədarükün artırılması və idxalın əvəzlənməsi hesabına ticarət dövriyyəsini ildə 10 milyard ABŞ dollarına çatdırmağı hədəfləyir.
"Report" Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının bu gün Daşkənddə qazaxıstanlı həmkarı Kasım-Jomart Tokayevlə məhdud tərkibdə görüşündə bəyan edilib.
İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 2025-ci ilin əvvəlindən 4 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
"Yük daşımalarının həcmi artır, şəhərlər arasında həftədə 40-dan çox uçuş həyata keçirilir, 6,5 min birgə müəssisə yaradılıb, prioritet sahələrdə iri layihələr həyata keçirilir. Sənaye əməkdaşlığını inkişaf etdirmək məqsədilə dəyəri 8 milyard ABŞ dollarından çox olan layihə portfeli hazırlanıb. Bu cür layihələrin təşviqi üçün birgə investisiya platformasının istifadəyə verilməsi təklif edilib", - məlumatda qeyd olunur.
Bundan başqa, dövlət başçıları 2026-cı ildə Qazaxıstanda iki ölkənin Region Rəhbərləri Şurasının birinci iclasının keçirilməsi barədə razılığa gəliblər.