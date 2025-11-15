Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд

Узбекистан и Казахстан нацелены довести взаимный товарооборот до $10 млрд в год за счет наращивания взаимных поставок и замещения импорта.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, такая цель заявлена на его встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком формате в Ташкенте в субботу.

Товарооборот между двумя странами с начала 2025 года составил $4 млрд.

"Растут объемы грузоперевозок, между городами осуществляется более 40 авиарейсов в неделю. Создано 6,5 тыс. совместных предприятий, реализуются крупные проекты в приоритетных отраслях. В целях развития промышленной кооперации подготовлен портфель проектов на сумму свыше $8 млрд. Для продвижения таких проектов предложено запустить совместную Инвестиционную платформу", - отмечается в информации.

Кроме того, главы государств договорились о проведении первого Совета глав регионов двух стран в Казахстане в 2026 году.