Mirzoyan: Hazırda TRIPP layihəsi üçün sənədlərin razılaşdırılması mərhələsindəyik
Region
- 29 mart, 2026
- 17:38
Hazırda Ermənistan TRIPP ("Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu") layihəsi çərçivəsində sənədlərin razılaşdırılması mərhələsindədir.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.
Onun sözlərinə görə, daha sonra konkret müqavilə imzalanacaq.
"Hazırda biz danışıqları davam etdiririk, məlumat mübadiləsi aparırıq və nəticədə hökumətlərarası saziş kimi bir şey olmalıdır. Bu məsələ üzrə danışıqlar səngiməyib, biz məhz bu vaxt üçün planlaşdırdığımız mərhələdəyik və iş davam edir", - Mirzoyan bildirib.
18:37
Qismət Alıyev: "Syerra-Leone ilə oyun bizim üçün önəmlidir"Futbol
18:25
ABŞ Xark adasına hücum etsə, İran hədəf dairəsini genişləndirəcəkRegion
17:59
Foto
Video
FHN: Su basmış ərazilərdən 278 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilibHadisə
17:52
Hindistanın iki tankeri Hörmüz boğazını keçibDigər ölkələr
17:38
Mirzoyan: Hazırda TRIPP layihəsi üçün sənədlərin razılaşdırılması mərhələsindəyikRegion
17:30
Son sutkada Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynada altı nəfər həlak olubDigər ölkələr
17:27
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" komandası səfərdə "Şəki"yə qalib gəlibKomanda
17:04
Kobi Montqomeri NTD komandasını tərk edibKomanda
16:57
Video