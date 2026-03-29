    Mirzoyan: Hazırda TRIPP layihəsi üçün sənədlərin razılaşdırılması mərhələsindəyik

    Region
    • 29 mart, 2026
    • 17:38
    Mirzoyan: Hazırda TRIPP layihəsi üçün sənədlərin razılaşdırılması mərhələsindəyik
    Ararat Mirzoyan

    Hazırda Ermənistan TRIPP ("Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu") layihəsi çərçivəsində sənədlərin razılaşdırılması mərhələsindədir.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, daha sonra konkret müqavilə imzalanacaq.

    "Hazırda biz danışıqları davam etdiririk, məlumat mübadiləsi aparırıq və nəticədə hökumətlərarası saziş kimi bir şey olmalıdır. Bu məsələ üzrə danışıqlar səngiməyib, biz məhz bu vaxt üçün planlaşdırdığımız mərhələdəyik və iş davam edir", - Mirzoyan bildirib.

    Ararat Mirzoyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Tramp Marşrutu (TRIPP)
    Глава МИД Армении: Сейчас мы находимся на этапе согласования документов по проекту TRIPP
    Armenian FM Mirzoyan says TRIPP talks ongoing, agreement to follow

    Son xəbərlər

    18:37

    Qismət Alıyev: "Syerra-Leone ilə oyun bizim üçün önəmlidir"

    Futbol
    18:25

    ABŞ Xark adasına hücum etsə, İran hədəf dairəsini genişləndirəcək

    Region
    17:59
    Foto
    Video

    FHN: Su basmış ərazilərdən 278 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib

    Hadisə
    17:52

    Hindistanın iki tankeri Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    17:38

    Mirzoyan: Hazırda TRIPP layihəsi üçün sənədlərin razılaşdırılması mərhələsindəyik

    Region
    17:30

    Son sutkada Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynada altı nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    17:27

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" komandası səfərdə "Şəki"yə qalib gəlib

    Komanda
    17:04

    Kobi Montqomeri NTD komandasını tərk edib

    Komanda
    16:57
    Video

    Dağıstanın su altında qalmış bölgələrindən üç mindən çox sakin təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti