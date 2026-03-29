Глава МИД Армении: Сейчас мы находимся на этапе согласования документов по проекту TRIPP
- 29 марта, 2026
- 17:14
На данный момент Армения находится на этапе согласования документов в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа").
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Арарат Мирзоян.
По его словам, далее последует подписание конкретного договора.
"Сейчас мы продолжаем переговоры, обмениваемся данными, и в результате должно быть что-то вроде межправительственного соглашения. Переговоры по этому вопросу не замедлились; мы находимся именно на том этапе, на котором планировали быть в это время, и работа продолжается", - сказал Мирзоян.
