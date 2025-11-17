İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Mirzoyan ABŞ dövlət katibinin müavini ilə "Tramp Marşrutu"nu müzakirə edib

    Region
    • 17 noyabr, 2025
    • 14:15
    Mirzoyan ABŞ dövlət katibinin müavini ilə Tramp Marşrutunu müzakirə edib

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elison Huker "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsinin həyata keçirilməsinə hazırlıq məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Xəbər yenilənir

    Ermənistan Ararat Mirzoyan TRIPP
    Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США реализацию "Маршрута Трампа"

    Son xəbərlər

    14:15

    Mirzoyan ABŞ dövlət katibinin müavini ilə "Tramp Marşrutu"nu müzakirə edib

    Region
    14:13

    Qənimət Zahidov Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    14:10

    UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    14:10

    ITU-nun Baş katibi: "COP29 Azərbaycanın rəqəmsal inkişafda liderliyini göstərib"

    İKT
    13:56

    Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıb

    Digər ölkələr
    13:55

    Xəzərin dibi ilə fiber-optik kabelin çəkilməsinə gələn ilin yayında başlanılacaq

    İKT
    13:53

    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:52

    Orta Asiya platforması Azərbaycanın üzvlüyü ilə daha da güclənir - RƏY

    Daxili siyasət
    13:47

    Saməddin Əsədov: "WTDC-25-ə 184 təşəbbüs daxil olub"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti