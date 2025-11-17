Mirzoyan ABŞ dövlət katibinin müavini ilə "Tramp Marşrutu"nu müzakirə edib
Region
- 17 noyabr, 2025
- 14:15
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elison Huker "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsinin həyata keçirilməsinə hazırlıq məsələlərini müzakirə ediblər.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Xəbər yenilənir
Mirzoyan ABŞ dövlət katibinin müavini ilə "Tramp Marşrutu"nu müzakirə edib
