Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США реализацию "Маршрута Трампа"

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер обсудили подготовку к реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МИД Армении.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы реализации соглашений, достигнутых лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа.

"Мирзоян и Хукер отметили прогресс, достигнутый в ходе реализации соглашений за прошедший период и обменялись мнениями о подготовке к реализации "Маршрута Трампа", - отметили в МИД.

Собеседники также обсудили вопросы развития стратегического партнерства между Арменией и США, подчеркнули готовность к углублению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

"С удовлетворением могу отметить активную динамику политического диалога, направленного на расширение двусторонней повестки дня Армения-США, обогащение стратегического партнерства новым содержанием и конкретными инициативами, а также продолжающуюся вовлеченность США в последовательное укрепление установившегося мира", - отметил министр Мирзоян.