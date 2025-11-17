Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США реализацию "Маршрута Трампа"

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 14:11
    Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США реализацию Маршрута Трампа

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер обсудили подготовку к реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МИД Армении.

    Согласно информации, стороны обсудили вопросы реализации соглашений, достигнутых лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа.

    "Мирзоян и Хукер отметили прогресс, достигнутый в ходе реализации соглашений за прошедший период и обменялись мнениями о подготовке к реализации "Маршрута Трампа", - отметили в МИД.

    Собеседники также обсудили вопросы развития стратегического партнерства между Арменией и США, подчеркнули готовность к углублению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

    "С удовлетворением могу отметить активную динамику политического диалога, направленного на расширение двусторонней повестки дня Армения-США, обогащение стратегического партнерства новым содержанием и конкретными инициативами, а также продолжающуюся вовлеченность США в последовательное укрепление установившегося мира", - отметил министр Мирзоян.

    Лента новостей