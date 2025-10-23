İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 18:40
    Masis şəhərinin meri həbs edilib

    Ermənistanın Şirak vilayətinin Ümumi Yurisdiksiya Məhkəməsi Masis şəhərinin meri David Ambartsumyanı 6 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən bildirir ki, bu barədə vəkil Tiqran Atanesyan məlumat verib.

    Məhkəmə əvvəllər qoyulmuş girovu ləğv edib və həbs qətimkan tədbiri seçib.

    Ermənistan mer Həbs
