Masis şəhərinin meri həbs edilib
Region
- 23 oktyabr, 2025
- 18:40
Ermənistanın Şirak vilayətinin Ümumi Yurisdiksiya Məhkəməsi Masis şəhərinin meri David Ambartsumyanı 6 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib.
"Report" Ermənistan mətbuatına istinadən bildirir ki, bu barədə vəkil Tiqran Atanesyan məlumat verib.
Məhkəmə əvvəllər qoyulmuş girovu ləğv edib və həbs qətimkan tədbiri seçib.
