    В Армении арестован мэр города Масис

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 18:16
    В Армении арестован мэр города Масис

    Суд общей юрисдикции Ширакской области Армении приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Тигран Атанесян.

    Суд отменил ранее внесенный залог и избрал арест в качестве меры пресечения.

    Masis şəhərinin meri həbs edilib

