В Армении арестован мэр города Масис
В регионе
- 23 октября, 2025
- 18:16
Суд общей юрисдикции Ширакской области Армении приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Тигран Атанесян.
Суд отменил ранее внесенный залог и избрал арест в качестве меры пресечения.
