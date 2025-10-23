В Армении арестован мэр города Масис

Суд общей юрисдикции Ширакской области Армении приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Тигран Атанесян.

Суд отменил ранее внесенный залог и избрал арест в качестве меры пресечения.