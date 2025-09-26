İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Lukaşenko Putinlə Moskvada danışıqlar aparır

    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 13:38
    Lukaşenko Putinlə Moskvada danışıqlar aparır

    Belarus və Rusiya prezidentləri Aleksandr Lukaşenko və Vladimir Putin Kreml​də danışıqlar aparırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus KİV-ləri məlumat yayıb.

    Onlar regional və ikitərəfli münasibətlərin bütün kompleksini müzakirə edəcəklər.

    Daha əvvək A.Lukaşenko bildirmişdi ki, V.Putinə ABŞ tərəfindən müəyyən mesajlar çatdıracaq.

    A.Lukaşenko ötən gün ikigünlük səfərlə Rusiyaya gedib. Dünən o, V.Putin və digər ölkələrdən olan həmkarları ilə birlikdə Moskva​da keçirilən Qlobal Atom Forumunda iştirak etmişdi.

    Лукашенко и Путин в Кремле проводят переговоры

