Lukaşenko Putinlə Moskvada danışıqlar aparır
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 13:38
Belarus və Rusiya prezidentləri Aleksandr Lukaşenko və Vladimir Putin Kremldə danışıqlar aparırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus KİV-ləri məlumat yayıb.
Onlar regional və ikitərəfli münasibətlərin bütün kompleksini müzakirə edəcəklər.
Daha əvvək A.Lukaşenko bildirmişdi ki, V.Putinə ABŞ tərəfindən müəyyən mesajlar çatdıracaq.
A.Lukaşenko ötən gün ikigünlük səfərlə Rusiyaya gedib. Dünən o, V.Putin və digər ölkələrdən olan həmkarları ilə birlikdə Moskvada keçirilən Qlobal Atom Forumunda iştirak etmişdi.
