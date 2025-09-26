Лукашенко и Путин в Кремле проводят переговоры

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Кремле.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

Они обсудят весь комплекс региональных и двусторонних отношений.

Ранее Лукашенко сообщал, что передаст Путину определенные сообщения от американской стороны.

Лукашенко прилетел в Россию с двухдневным визитом накануне. Вчера он вместе с Путиным и коллегами из других стран принял участие в Глобальном атомном форуме в Москве.