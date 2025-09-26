Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Лукашенко и Путин в Кремле проводят переговоры

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 13:32
    Лукашенко и Путин в Кремле проводят переговоры

    Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Кремле.

    Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

    Они обсудят весь комплекс региональных и двусторонних отношений.

    Ранее Лукашенко сообщал, что передаст Путину определенные сообщения от американской стороны.

    Лукашенко прилетел в Россию с двухдневным визитом накануне. Вчера он вместе с Путиным и коллегами из других стран принял участие в Глобальном атомном форуме в Москве.

    Lukaşenko Putinlə Moskvada danışıqlar aparır
    Belarusian, Russian presidents hold talks in Moscow

