Лукашенко и Путин в Кремле проводят переговоры
В регионе
- 26 сентября, 2025
- 13:32
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Кремле.
Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.
Они обсудят весь комплекс региональных и двусторонних отношений.
Ранее Лукашенко сообщал, что передаст Путину определенные сообщения от американской стороны.
Лукашенко прилетел в Россию с двухдневным визитом накануне. Вчера он вместе с Путиным и коллегами из других стран принял участие в Глобальном атомном форуме в Москве.
