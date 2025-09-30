Lavrov: "Tomahawk" raketləri Ukraynada vəziyyəti dəyişdirməyəcək
Region
- 30 sentyabr, 2025
- 15:22
Ukraynaya ABŞ-nin "Tomahawk" raketlərinin tədarükü barədə qərar hələ qəbul edilməyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya XİN başçısı Sergey Lavrov bildirib.
Onun sözlərinə görə, belə bəyanatlar ilk növbədə Avropanın ABŞ-yə təzyiqinin nəticəsidir: "Vaşinqton göstərmək istəyir ki, o, müttəfiqlərinin fikrini nəzərə alır".
S.Lavrov əlavə edib ki, əgər "Tomahawk" raketləri Ukraynaya çatsa belə, bu, cəbhədəki vəziyyəti dəyişdirməyəcək.
