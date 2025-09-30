İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Lavrov: "Tomahawk" raketləri Ukraynada vəziyyəti dəyişdirməyəcək

    • 30 sentyabr, 2025
    Lavrov: Tomahawk raketləri Ukraynada vəziyyəti dəyişdirməyəcək
    Ukraynaya ABŞ-nin "Tomahawk" raketlərinin tədarükü barədə qərar hələ qəbul edilməyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya XİN başçısı Sergey Lavrov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, belə bəyanatlar ilk növbədə Avropanın ABŞ-yə təzyiqinin nəticəsidir: "Vaşinqton göstərmək istəyir ki, o, müttəfiqlərinin fikrini nəzərə alır".

    S.Lavrov əlavə edib ki, əgər "Tomahawk" raketləri Ukraynaya çatsa belə, bu, cəbhədəki vəziyyəti dəyişdirməyəcək.

