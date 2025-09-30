Лавров: Ракеты Tomahawk не изменят для Украины ситуацию на фронте
В регионе
- 30 сентября, 2025
- 15:02
В РФ исходят из того, что решение о поставках Украине американских ракет Tomahawk еще не принято.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением", - сказал он.
По его словам, подобные заявления являются результатом прежде всего давления Европы на США и "Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников".
Лавров добавил, что, если ракеты Tomahawk окажутся у Украины, это все равно не изменит ситуацию на фронте.
Последние новости
15:10
Министр: В Азербайджане ведутся работы по подготовке кадров для перехода к зеленой экономикеCOP29
15:08
Арабские и мусульманские страны распространили совместное заявление в поддержку плана ТрампаДругие страны
15:06
Президент COP29: Борьба с выбросами углекислого газа требует совместных реформЭкология
15:02
Лавров: Ракеты Tomahawk не изменят для Украины ситуацию на фронтеВ регионе
15:00
В Domino Ventures назвали ключевые условия для роста инвестиций в Центральной ЕвразииФинансы
14:59
Фото
Началась осенняя сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР 2025 годаВнутренняя политика
14:56
Катар и Египет передали ХАМАС мирный план Трампа по ГазеДругие страны
14:53
Президент Италии посетит Азербайджан с двухдневным визитомВнешняя политика
14:44