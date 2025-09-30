Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 15:02
    Лавров: Ракеты Tomahawk не изменят для Украины ситуацию на фронте

    В РФ исходят из того, что решение о поставках Украине американских ракет Tomahawk еще не принято.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением", - сказал он.

    По его словам, подобные заявления являются результатом прежде всего давления Европы на США и "Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников".

    Лавров добавил, что, если ракеты Tomahawk окажутся у Украины, это все равно не изменит ситуацию на фронте.

